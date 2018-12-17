Турчинов разозлился на Лаврова и ответил ему на «понятном россиянам языке»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Киевом провокации на границе с Крымом. Свое послание он опубликовал в Facebook.

«"Разоблаченное" Лавровым "запланированное на последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи вроде "нацистского" и "неонацистского режима" [на Украине], можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!", простите, — "сивого мерина"», — написал Турчинов.

Ранее слова Лаврова прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Первая моя реакция — он сам все придумал, затем вышел сам и озвучил», — поделился он своими впечатлениями об озвученной главой российского МИД информации.

17 декабря Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко запланировал на конец декабря провокацию на границе с Крымом. При этом глава российского МИД подчеркнул, что украинский лидер получит ответ. «Если он на нее [провокацию] пойдет, мало не покажется. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — заверил Лавров.

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