Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны

Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, не прибегая к военным методам. Регионы будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путем, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Так ведомство отреагировало на слова главы МИД России Сергея Лаврова о подготовке провокации со стороны Украины. Политики назвали российскую дипломатию «орудием лжи Кремля» и подчеркнули, что Москва хочет найти оправдание своим действиям в Крыму и Донбассе.

В министерстве отметили, что на самом деле подготовку к нападению ведет Россия. По данным ведомства, на границу с Украиной стянуты более 80 тысяч российских военных, сотни танков и ракетные комплексы «Искандер», а в Крым перебазированы 100 самолетов Су-27 и Су-30.

«Министр Лавров пугает Украину и международное сообщество "провокациями", ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала», — заключили в министерстве.

Ранее слова Лаврова прокомментировали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, а также премьер-министр страны Владимир Гройсман. Оба посчитали, что российский министр выдумал сведения о подготовке провокации, и назвали это попыткой оправдать военную агрессию со стороны Москвы.

17 декабря Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко запланировал на конец декабря провокацию на границе с Крымом. При этом глава российского МИД подчеркнул, что украинский лидер получит ответ. «Если он на нее [провокацию] пойдет, мало не покажется. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — заверил Лавров.

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