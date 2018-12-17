Украина придумала метод защиты от России на море

Украине для защиты от России на море следует создать флот из малых кораблей. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко.

Воронченко указал, что Киеву для укрепления собственной обороноспособности на море необходимо как можно скорее создать «москитный компонент» корабельного состава, который, в свою очередь, мог бы быстро реагировать на события и иметь при этом достаточный боевой потенциал.

Находившийся с рабочим визитом в США Воронченко добавил, что обсудил ряд проблем с американскими партнерами и выразил надежду, что проблемы будут решены с их помощью.

Также командующий украинскими ВМС высказался относительно передачи Киеву двух американских катеров. «Нам сейчас такой класс катеров [«Айленд»] нужен, это патрульные катера. Сейчас отрабатывается вопрос проведения регламентных работ, подготовки экипажа и скорейшей передачи [катеров]», — указал он, отметив, что Украине нужно наращивать количество таких судов в собственных ВМС.

Отвечая на вопрос, как Киев будет отвечать России, если Москва продолжит останавливать корабли, следующие в украинские порты, Воронченко сказал, что сейчас Украина просчитывает все варианты обострения обстановки, и выразил уверенность, что Киев сделает все для того, чтобы стабилизировать обстановку.

Кроме того, Воронченко сказал, что сейчас у Украины просто не будет сил и средств, чтобы бороться на полную мощность со второй армией в мире — российской. «Мы просто истощим и наше общество, и народ, и экономику. Коллективная безопасность — единственный выход, который сейчас для Украины подходит», — заключил он, затронув тему сотрудничества Киева с НАТО.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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