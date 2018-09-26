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США усилят украинский военный флот двумя списанными катерами

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Береговая охрана США передаст Украине два патрульных катера. Об этом говорится в сообщении для СМИ от американского военного ведомства.

Речь идет о 110-футовых (33 метра) катерах Drummond и Cushing класса «Айленд» построенных в 1988 году и способных находиться в автономном плавании до шести суток. Агентство РИА Новости утверждает, что оба корабля выведены из состава Береговой охраны, однако, по информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.

Церемония передачи кораблей украинской стороне состоится 27 сентября в Балтиморе. В мероприятии планирует принять президент Украины Петр Порошенко.

24 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утвердил планы по созданию военно-морских баз в Азовском море. Напряжение между Москвой и Киевом в этом районе стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

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