Киев утвердил план создания военно-морских баз в Азовском море

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утвердил планы по созданию военно-морских баз в Азовском море. Об этом телеканалу «112 Украина» в понедельник, 24 сентября, сообщил депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает «Интерфакс».

«Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений», — рассказал он.

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«Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов», — подчеркнул Винник.

Также парламентарий рассказал о праве государств укреплять свои границы, в особенности на проблемных участках. «У нас сейчас несколько таких участков — админграница с временно оккупированным Крымом, азовское побережье от Геническа до Мариуполя. Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента», — сказал он.

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

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