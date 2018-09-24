Киев опроверг переговоры с Россией о проходе украинских кораблей возле Крыма

Украинские корабли «Донбасс» и «Корец» не запрашивали у России разрешения на прохождение через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе, заявил пресс-офицер военно-морских сил Украины Олег Чалик. Слова Чалика передает «Интерфакс».

«Никаких разрешений наши корабли у страны-агрессора не запрашивали, а реализовали свое законное право на прохождение», — заверил Чалик.

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24 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «Донбасс» и «Корец» запрашивали у Росморпорта разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале, обращались за лоцманской помощью и «покорно стояли в очереди за гражданскими судами». Сами корабли, проходящие под Крымским мостом, напомнили Аксенову ржавые корыта. «Это бесславное начало конца проекта под названием "Незалежна Україна"», — заявил глава Крыма.

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22 сентября украинские корабли вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма, их сопровождала береговая охрана погранслужбы ФСБ. 23 сентября президент Украины Петр Порошенко поздравил «Донбасс» и «Корец» с выходом в Азовское море. Корабли должны стать частью «вновь создаваемой военно-морской базы украинского флота на Азове», заявил чиновник.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Помимо этого, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю.

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