Корабли ВМС Украины проплыли под Крымским мостом

Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», относящиеся к Военно-морским силам Украины, прошли под арками Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Крым.

«Корабли украинского военного флота прошли под аркой Крымского моста и направляются в Азовское море», — сообщил собеседник агентства.

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«Донбасс» и «Корец» вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе 20 сентября. 22 сентября они вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. Корабли, по данным источников, направляются в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море. На безопасном расстоянии их сопровождает береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Помимо этого, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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