Названа задача подошедших к Крыму кораблей ВМС Украины

Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», относящиеся к ВМС Украины и 22 сентября вошедшие в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, направляются в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал».

Ожидается, что корабли пройдут в Азовское море через Керченский пролив. В Бердянске они станут основой новой базы ВМС Украины.

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«Донбасс» и «Корец» вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе 20 сентября. 22 сентября они приблизились к Крыму и вошли в российские воды, после чего их стали сопровождать корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Как «Донбасс», так и «Корец» ранее базировались в Севастополе, а в марте 2014 года были заняты российскими военными. Вскоре оба корабля были возвращены Украине. «Донбасс» был спущен на воду в 1969-м и служил плавучей мастерской советского флота. Он горел в 2004 году, а в 2007 году был спасен российским флотом во время шторма. «Корец» построили в 1973-м.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Помимо этого, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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