Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

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Видео, на котором корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», относящиеся к Военно-морским силам Украины, прошли под арками Крымского моста, опубликовано на сайте телеканала «Звезда».

Корабли ВМФ вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе 20 сентября. 22 сентября они вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, а 23 сентября — прошли под Крымским мостом. На безопасном расстоянии их сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

По данным источников, украинские судна направляются в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Помимо этого, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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