Российские истребители перехватили украинский самолет над Черным морем

Российский истребитель перехватил украинский транспортник над акваторией Черного моря. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Военно-морских сил Украины.

По утверждению представителей украинского военного флота, 21 сентября «российский истребитель Су-27 создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины, который выполнял плановое задание».

Также в сообщении говорится о «чрезмерном сближении» 20 сентября российского разведывательного корабля «Приазовье» с украинскими судами на дистанцию ​​двух кабельтовых (370 метров). По заявлению Киева, тем самым российский экипаж «грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию»

22 сентября украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», относящиеся к Военно-морским силам Украины, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, а 23 сентября — прошли под Крымским мостом. На безопасном расстоянии их сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России. Корабли направляются в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море.

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