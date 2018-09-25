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Киев пожаловался на провокации против кораблей в Керченском проливе

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Военная прокуратура Украины зафиксировала провокационные ситуации со стороны России во время прохода украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом рассказал официальный представитель прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«Военная прокуратура обеспечила надлежащее документальное оформление провокационных ситуаций, совершенных представителями вооруженных сил РФ», — сообщил Лысенко. Он не уточнил, о каких именно провокациях идет речь. Доказательств также предоставлено не было. По его словам, представители военной прокуратуры все время находились на борту одного из судов для фиксации нарушений со стороны России.

22 сентября украинские военные корабли «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что это произошло с разрешения и при помощи российских служб. Корабли направились в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море. На безопасном расстоянии их сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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