Украина ограничит въезд для российских мужчин

Украина ограничит въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Он сообщил, что это решение было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил», и чтобы не позволить Москве некие операции, планировавшиеся еще в 2014 году. О каких операциях идет речь, украинский президент не пояснил.

Кроме того, было предложено усилить требования к регистрации российских граждан. Особенно это касается регионов Украины, где введено военное положение.

Как сообщает «Украинская правда», ограничение на въезд действует на время введения в стране военного положения. Глава Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Петр Цигикал уточнил, что исключения будут сделаны для людей, которые едут в страну, «например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью».

В четверг, 29 ноября, ГПСУ приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан, теперь границу могут пересекать только украинские граждане.

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В подписанном Порошенко указе сказано, что военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, вводится на 30 дней и действует до конца декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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