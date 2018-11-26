Киев предложил запретить въезд в страну новой категории россиян

Глава государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Петр Цигикал предложил усилить режим охраны границы и ограничить въезд страну некоторым категориям граждан России. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), прямую трансляцию с которого вел телеканал «112 Украина».

«Предлагаю для некоторых категорий граждан Российской Федерации все-таки ограничить въезд на территорию Украины», — сказал он, не уточнив, на какие группы россиян будет распространяться запрет. Цигикал добавил, что для граждан Украины никаких ограничений на пунктах пропуска в страну не будет.

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Глава ГПСУ подчеркнул, что исходя из «имеющейся обстановки», необходимо перейти на усиленный режим охраны границы и обороны.

В ночь на 26 ноября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение военного положения в стране. Верховная Рада должна рассмотреть его предложение в понедельник в 17:00 мск. Если депутаты положительно рассмотрят этот вопрос, Украина сможет вводить трудовую повинность для всех трудоспособных граждан, использовать помещения и оборудования предприятий для нужд обороны, вводить нормированное обеспечение продуктами и лекарствами, а также экспроприировать у граждан любую собственность для военных нужд.

25 ноября Киев заявил о захвате российским спецназом трех украинских кораблей в Керченском проливе. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. По факту нарушения госграницы России военными украинскими судами возбуждено уголовное дело.

Решение о введении визового режима с Россией было принято в 2014 году. Так, с 1 марта 2015 года россиянам для въезда на Украину необходимо иметь при себе загранпаспорт. В апреле 2014 года Киев также ввел ограничения на въезд на территорию Украины для мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

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