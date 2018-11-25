Украина продолжит строить стену на границе с Россией

Строительство проекта «Стена» на российско-украинской границе продлили до 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В ведомстве пояснили, что проект продлен из-за недостатка финансирования в 2015-2017 годах. В бюджете на 2019 год на него заложено 400 миллионов гривен (около 945 миллионов рублей). Отмечается, что глава украинского пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование.

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По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, уже завершено около 47 процентов работ. Вдоль границы построено 40 опорных пунктов. Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отметил, что обустройство границы между государствами — одна из главных задач.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность главы правительства Украины. Согласно плану, государственная граница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

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