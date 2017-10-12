На Украине сообщили о строительстве Россией стены на границе в Крыму

Россия начнет строительство стены на границе с Украиной в районе Крыма. Об этом в среду, 12 октября, в интервью телеканалу «Громадське» сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«До Нового года будет завершено юридическое оформление этого процесса. Поэтому, скорее всего, активная фаза строительства начнется весной», — заявил Слободян. По его словам, любые масштабные работы в осенне-зимний период не целесообразны и достаточно трудны.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что Украина никаких укреплений на границе в Крыму возводить не будет. «Зачем мы будем отгораживаться от своих граждан и на территории Украины строить какие-то постоянные инфраструктурные здания, если мы четко настроены на то, чтобы вернуть Крым», — задумался он.

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27 сентября в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым заявили, что на границе между полуостровом и Украиной будет построено заграждение длиной 50 километров, призванное обеспечить безопасность российского региона. «В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма — ее очередной этап», — отметили в ведомстве.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.