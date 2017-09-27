ФСБ укрепит границу между Крымом и Украиной 50-километровым заграждением

На границе между Крымом и Украиной будет построено заграждение длиной 50 километров, призванное обеспечить безопасность российского региона. Об этом ТАСС в среду, 27 сентября, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

Согласно информации на сайте госзакупок, возведение объекта обойдется федеральному бюджету в 212 миллионов рублей. По плану, работы должны завершиться до конца года.

«В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма — ее очередной этап», — отметили в ведомстве.

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В августе стало известно о задержании сотрудниками ФСБ на территории полуострова агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в подготовке диверсий в регионе. По информации российской спецслужбы, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп. По версии следствия, сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Андрей Захтей и Евгений Панов были задержаны в августе, а Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко — в ноябре.