СБУ назвала провокацией задержание предполагаемого диверсанта в Крыму

Служба безопасности Украины назвала провокацией задержание в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы Геннадия Лимешко, подозреваемого в подготовке диверсий на территории региона. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

«Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ"», — отмечается в заявлении.

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Ранее в тот же день стало известно, что Лимешко признал вину в подготовке диверсий по заданию СБУ. Он рассказал, что получил от своего куратора пять тысяч гривен. Задержанный — уроженец Харьковской области, ранее служил старшим разведчиком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

В ФСБ отметили, что Лимешко был задержан на территории полуострова 12 августа при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет. У него было обнаружены и изъяты две тротиловые шашки, граната РГД-5, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат.

Ранее 15 августа спецслужбы опубликовали видео поимки диверсанта.

