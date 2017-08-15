Задержанный в Крыму украинец признал вину в подготовке диверсий

Задержанный в Крыму Геннадий Лимешко признал вину в подготовке диверсий по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 15 августа, РИА Новости сообщили в ФСБ России.

Диверсант заявил, что получил от своего куратора пять тысяч гривен.

Как отмечается на сайте ФСБ, Лимешко был пойман в Крыму 12 августа при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет. При задержании у него обнаружили и изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

Поясняется, что диверсант по заданию должен был также поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу, а также подпалить один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Ранее 15 августа в сети опубликовали видео поимки Лимешко. Выяснилось, что он уроженец Херсонской области.