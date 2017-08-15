ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в подготовке диверсий на территории региона. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По имеющейся информации, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова». Как отмечает «Интерфакс», агент, в частности, должен был привести в негодное состояние линию электропередачи Судак-Новый свет и уничтожить путем поджога лесные массивы в районе Судак-Рыбачье-Алушта.

Задержанный — уроженец Харьковской области Геннадий Лемешко. Ранее он был старшим разведчиком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

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При задержании у Лемешко были обнаружены и изъяты две тротиловые шашки ТП-200 с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат. Уточняется, что пила была нужна диверсанту для подпила деревянных опор ЛЭП, а фотоаппарат — для «документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами».

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп. По версии следствия, сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Андрей Захтей и Евгений Панов были задержаны в августе, а Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко — в ноябре.

