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СМИ узнали о признании крымскими диверсантами своей вины

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Дмитрий Штыбликов
Дмитрий Штыбликов

Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и признали свою вину. Об этом в четверг, 13 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

Об этом газете сообщил адвокат Александр Попов. Он рассказал о том, что получил письменное уведомление от Андрея Захтея с отказом от его услуг. По его данным, отказ от адвокатов был одним из условий заключения соглашения о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. Аналогичное соглашение заключил и Дмитрий Штыбликов, пишет газета.

Как отмечается, в рамках соглашения со следствием Захтей должен признать свою вину и дать показания против себя. Обвиняемые уже дали показания о подготовке украинской разведкой взрывов в Крыму. Их дела, выделенные из большого расследования, направят в суд, где они будут рассмотрены в особом порядке, что гарантирует им минимальные сроки.

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп. По версии следствия, кадровые сотрудники главного управления разведки Министерства обороны Украины собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Андрей Захтей и Евгений Панов были задержаны в августе, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко — в ноябре.

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