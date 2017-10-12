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На Украине сообщили о подготовке гигантского марша на Крым

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Общественные активисты и украинские националисты готовят гигантский марш на Крым. Об этом в четверг, 12 октября, порталу «Обозреватель» сообщил организатор и координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

«У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считает, что Крым — это Украина. И дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они [жители полуострова] с нами не сделали», — сказал Ислямов.

Он отметил, что в настоящее время внутриполитическая ситуация на Украине не способствует такой акции, поскольку «гражданская ткань общества занята внутренними украинскими проблемами». В то же время Ислямов заверил, что шествие находится в процессе подготовки.

27 сентября в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым заявили, что на границе между полуостровом и Украиной будет построено заграждение длиной 50 километров, призванное обеспечить безопасность российского региона. «В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма — ее очередной этап», — отметили в ведомстве.

В августе 2016-го Ислямову было предъявлено обвинение в создании вооруженного батальона у границ региона.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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