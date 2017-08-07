Украина потратит на стену на границе с Россией 500 миллионов гривен за год

Киев намерен потратить в 2017 году на возведение стены на границы с Россией около 500 миллионов гривен (более одного миллиарда рублей). Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, эта сумма — «55 процентов от средств, необходимых только на этот год». «Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 километров противотанковых рвов, 47,1 километров контрольно-следовых полос, 84 километров ограждений, 179,9 километров рокадных дорог», — рассказал Цигикал.