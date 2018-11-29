Украина перекрыла иностранцам доступ в Крым

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан. Об этом представитель ведомства рассказал «Би-би-си Украина».

Ограничения вводятся с 29 ноября. Теперь границу Украины с Крымом могут пересекать только украинские граждане, подчеркнули в ГПСУ.

Подобный порядок пропуска связан с введением в ряде регионов страны военного положения. Пограничники указали, что ограничения будут в силе в течение действия военного положения.

«Особое внимание во время контроля будет уделяться группе риска», — сообщили в ГПСУ, уточнив, что, в первую очередь, речь идет о гражданах России.

В подписанном президентом Украины Петром Порошенко законе указано, что военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории) будет действовать в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной ввода военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти и большинство стран мира не признали результаты голосования, Москва подчеркивает, что плебисцит проходил с соблюдением всех международных норм.

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