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Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на поездку российского лидера Владимира Путина в Крым. Он заявил, что власти соседнего государства нарушают международное право. Об этом он рассказал во время пресс-конференции со словацким коллегой Андреем Киской, сообщается в пятницу, 23 ноября, на сайте пресс-службы главы государства.

«Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России: от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — отметил Порошенко.

Он добавил, что поручил МИД ответить на действия российского президента. По словам главы государства, поездка Путина на полуостров «демонстрирует полное игнорирование международного права».

«Мы призываем Россию вернуться к цивилизованному миру», — заключил украинский лидер и выразил уверенность, что против Москвы применят соответствующие санкции.

В пятницу, 23 ноября, президент Путин провел в Ялте расширенное заседание президиума Госсовета России по реализации майского указа. Киев выразил протест в связи с этим, передает РИА Новости.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти и большинство стран мира не признали результаты голосования, Москва подчеркивает, что плебисцит проходил с соблюдением всех международных норм.

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