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Путин вышел в народ

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Президент России Владимир Путин подошел к жителям Минеральных Вод на улице после рабочего совещания. Вокруг главы государства образовалась толпа, сообщил в своем Telegram-канале журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На фото, которое опубликовал корреспондент, Путин пожимает руки собравшимся. На снимке видно, что его обступило около сотни человек. Очевидцы также разместили в Instagram видео.

Президент прибыл в Ставропольский край вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы провести совещание, посвященное развитию сельского хозяйства, передает РИА Новости. Они посетили яблоневые сады предприятия «Рассвет», где понаблюдали за сбором урожая и пообщались с сотрудниками.

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