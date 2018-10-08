Путин оценил бой Нурмагомедова и Макгрегора

Президент России Владимир Путин посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 октября.

«Ночью, насколько я знаю, он не смотрел [поединок], когда была первая трансляция, но в повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба. Конечно. Все-таки он россиянин. Это естественно. Это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы», — сказал официальный представитель Кремля.

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Бойцы смешанного стиля Нурмагомедов и Макгрегор вышли на ринг 7 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал боец из Дагестана. Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Ирландец Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

После поединка Нурмагомедов вырвался из октагона и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса. По словам отца Нурмагомедова, тренер из команды Макгрегора постоянно публиковал снимки Хабиба, употребляющего вино. «Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию», — подчеркнул Нурмагомедов-старший.

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