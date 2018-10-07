Нурмагомедов в ярости потребовал чемпионский пояс после массовой драки

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов потребовал от главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта отдать ему чемпионский пояс после победы над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Нурмагомедов набросился на одного из членов команды соперника после окончания поединка, что спровоцировало массовую драку в зале и в октагоне. Когда ситуация стабилизировалась, Макгрегор ушел в раздевалку. Нурмагомедов остался в октагоне и заявил Уайту: «Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!»

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Поединок в рамках турнира UFC 229 состоялся в Лас-Вегасе и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде. В итоге пояс он не получил: судьи признали россиянина победителем, однако не стали проводить церемонию награждения. Тем не менее, боец остался чемпионом промоушена в легком весе.

Боец из Дагестана одержал 27-ю победу в 27 поединках. Он защитил пояс чемпиона в легком дивизионе. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

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