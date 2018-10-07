Нурмагомедов набросился на команду Макгрегора и начал массовую драку

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов напал на тренеров ирландца Конора Макгрегора после окончания поединка на турнире UFC 229. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин победил соперника удушающим приемом. После этого он выругался на Макгрегора, в ярости прошел по октагону и указал пальцем на одного из членов команды ирландца. Затем Нурмагомедов перепрыгнул через сетку и подрался с ним. Их быстро разняли, однако после этого в октагоне вспыхнула массовая драка с участием Макгрегора и сотрудников полиции.

Когда драка завершилась, ирландец ушел в раздевалку. Нурмагомедова признали победителем, однако церемония награждения не была проведена. Россиянина увели из зала под свист зрителей.

Боец из Дагестана одержал 27-ю победу в 27 поединках. Он защитил пояс чемпиона в легком дивизионе. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!