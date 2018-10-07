Американец Льюис нокаутировал россиянина Волкова на UFC 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков проиграл американцу Деррику Льюису на турнире UFC 229. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Волков владел инициативой на протяжении боя, но пропустил удар в третьем раунде, попал в нокдаун, и соперник его добил. Российский боец потерпел первое поражение в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC). Он проиграл шестой раз в профессиональной карьере, в его активе 30 побед. Льюис одержал 20-ю победу при пяти поражениях.

Ранее россиянка Яна Куницкая победила шведку Лину Лансберг в бою предварительного карда UFC 229. По истечению трех раундов судьи единогласно отдали предпочтение отечественной спортсменке.

В главном бою UFC 229 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащий россиянину.

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