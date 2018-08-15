Волков подерется в UFC с отказавшимся ехать в Россию американцем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков встретится с американцем Дерриком Льюисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Турнир UFC 229 пройдет 6 октября в Лас Вегасе. Главным боем вечера станет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Кроме того, в турнире примет участие еще один боец из России: Яна Куницкая сразится с голландкой Линой Лансберг.

В конце июля Волков обратился к Льюису в Twitter, вызвав его на бой в Москве. Американец отверг предложение словами «Черный парень в Москве? На фиг это», после чего в комментариях разгорелась дискуссия по поводу расизма в России.

В активе 29-летнего Волкова 36 боев. В 30 из них он выходил победителем. У Льюиса 20 побед и пять поражений в карьере.

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