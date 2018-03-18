Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков рассказал о том, что его расстроило в поединке с бразильским бойцом Фабрисиу Вердумом в главном бою на турнире UFC Fight Night 127, прошедшем в Лондоне. Бой завершился техническим нокаутом бразильца в четвертом раунде.

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«Больше всего меня расстроило, что пришлось добивать Вердума. Я надеюсь, что он получил не такой большой урон от этих ударов. Но это бой, мы должны делать его на полную. Не было никакого злого умысла», — признался Волков на пресс-конференции после боя. Он также отметил, что рос как боец на поединках бразильца.

Кроме того россиянин поделился тем, как для него складывался поединок с Вердумом.

«Я не совсем доволен боем. Я использовал в этом бою не план А и даже не план B. Я использовал план C. Все пошло по худшему сценарию из возможных», — подчеркнул 29-летний россиянин.

Для Волкова победа стала четвертой из четырех в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и 30-й победой в карьере (20-й нокаутом) при восьми поражениях. Для Вердума, одержавшего в карьере 23 победы, это поражение стало восьмым. Бразилец — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

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