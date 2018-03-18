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Россиянин Волков нокаутировал бывшего чемпиона UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом в главном бою на турнире UFC Fight Night 127 в Лондоне. Поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

40-летний Вердум выиграл два раунда, в третьем Волков сумел переломить ход боя. В четвертой пятиминутке россиянин провел серию ударов, отправивших бразильца на настил, а затем добил соперника.

Волков одержал четвертую победу в четырех поединках в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Эта победа стала для него 30-й в карьере (20-й нокаутом) при 8 поражениях. Вердум проиграл восьмой раз в карьере, в его активе 23 победы. Бразилец — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

В предыдущем поединке Волков победил голландца Стефана Штруве. Бой, проходивший в Роттердаме 3 сентября, завершился нокаутом Штруфе в третьем раунде.

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