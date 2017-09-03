Волков прокомментировал победу над 213-сантиметровым голландцем в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков рассказал о травмах после победы над голландцем Стефаном Штруве в главном поединке турнира UFC Fight Night 115. Слова россиянина приводит ТАСС.

«У меня пять швов. Как говорили тренеры: "Боль уйдет, а победа останется", поэтому это все неважно. Да, тычки в глаза были, он работал не очень чисто, постоянно выбрасывал левую руку с открытыми пальцами. Но таков спорт, мы должны быть готовы ко всему», — сказал Волков.

Боец признался, что хотел бы, чтобы турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прошел в России. «Я больше думаю не о том, с кем хочу подраться, а где хочу подраться. Этим вечером победы одержали пять российских бойцов, а я возглавил вечер. Может быть, пора провести турнир в России? Я был не прочь также его возглавить», — сказал он.

Бой прошел в ночь на воскресенье, 3 сентября, и завершился победой россиянина нокаутом. 213-сантиметровый Штруве — самый высокий боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Рост Волкова составляет 201 сантиметр.

Волков одержал третью победу в трех поединках в UFC. Всего в его активе 29 побед при 8 поражениях. Штруве проиграл девятый бой в карьере, он выиграл 28 боев.