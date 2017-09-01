Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), проведет следующий бой в декабре 2017 года. Об этом он сообщил на странице телеканала «Матч ТВ» в Instagram.

«Соперник не определен, но по дате это декабрь», — ответил Нурмагомедов в ответ на вопрос о следующем бое.

Материалы по теме Цирк уехал, чемпион остался Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера

27 августа россиянин на своей странице в Instagram бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, предложив провести бой 30 декабря в Лас-Вегасе. Ауди Аттар, менеджер Макгрегора, назвал Нурмагомедова в числе возможных соперников своего подопечного.

На 30 декабря у UFC запланирован вечер боев UFC 219 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

26 августа Макгрегор проиграл американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему техническим нокаутом в десятом раунде. Поединок по правилам бокса прошел в Лас-Вегасе и не был титульным. После поражения ирландец посетовал на раннюю остановку боя и рассказал о намерении продолжить выступления в UFC.