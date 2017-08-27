Нурмагомедов назвал возможную дату следующего поединка Макгрегора в UFC

Ирландский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор может провести свой следующий бой под эгидой организации 30 декабря 2017 года на турнире UFC 219. Об этом во время поединка Макгрегора с боксером Флойдом Мэйуэзером рассказал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Трансляцию боя «ВКонтакте» вела компания TeleSport.

Нурмагомедов отметил, что пока неизвестно, кто будет являться соперником Макгрегора, но отметил, что он входит в круг претендентов. Среди имен бойцов, с которыми может сразиться ирландец, Нурмагомедов назвал также Тони Фергюсона и Кевина Ли, которые 7 октября проведут поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) прошел и не был титульным. Мэйуэзер одержал победу техническим нокаутом. Судья остановил поединок в десятом раунде на отметке 1:05.

Макгрегор является чемпионом UFC в легком весе с 12 ноября 2016 года.