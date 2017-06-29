Макгрегор захотел драться с Нурмагомедовым в России

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор хочет провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в России. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Его слова приводит MMAJunkie.

«Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал: "Я хочу драться с Хабибом в России". Разве это не удивительно? Он готовится к боксерскому поединку с Флойдом и говорит о желании провести бой в России с Хабибом сразу после этого», — сказал Уайт.

Бой между Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером по правилам бокса должен состояться 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и не будет титульным. Ирландец получит за него 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

Нурмагомедов должен был драться с американцем Тони Фергюсоном 5 марта в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса. Ожидается, что Нурмагомедов в следующий раз появится в октагоне в сентябре этого года.