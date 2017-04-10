Кебабы назвали причиной отмены боя Нурмагомедова и Фергюсона

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, заявил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном был отменен из-за кебабов. Его слова приводит Daily Star.

«Думаю, он съел слишком много кебабов. Хотя я думал, что он справится с Фергюсоном. У Хабиба были бы проблемы в первом раунде, а может, и в первых двух, но в конце он бы победил», — заявил тренер.

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При этом он отметил, что ни один из бойцов не сможет выстоять в поединке с Макгрегором. «Никто из этих ребят не сможет бросить Конору вызов», — подчеркнул Кавана.

5 марта Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести поединок в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса. Ожидается, что Нурмагомедов в следующий раз появится в октагоне в сентябре этого года.