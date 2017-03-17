Названы новые сроки проведения боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) запланирован на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC.
«Хабиб сейчас пройдет медобследование в Германии, после чего станут понятны сроки проведения следующего боя. Сейчас команды продолжают переговоры и предположительная дата — сентябрь», — сообщили в организации.
По словам отца Нурмагомедова, бой его сына с Фергюсоном состоится после Рамадана, который в этом году пройдет с 27 мая по 25 июня.
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 5 марта в Лас-Вегасе на шоу UFC 209. Поединок был отменен из-за экстренной госпитализации россиянина перед взвешиванием. Нурмагомедов почувствовал недомогание из-за усиленной сгонки веса к поединку. Позднее его состояние нормализовалось, но бой уже отменили.
В активе 28-летнего Нурмагомедова 24 победы в смешанных единоборствах (16 досрочно) и ни одного поражения. 32-летний Фергюсон 22 раза победил (17 досрочно) и трижды проиграл.