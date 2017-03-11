Глава UFC рассказал о будущем Нурмагомедова

Будущему российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) ничего не угрожает. Об этом заявил президент организации Дэйна Уайт. Его слова приводит «Известия».

«Нурмагомедов остается в UFC. Он часть нашей организации. У меня нет претензий к Нурмагомедову. Сгонка веса — стандартный процесс в смешанных единоборствах. Но у меня есть претензии к его команде. В сложившейся ситуации со мной должны были связаться его менеджеры и рассказать, что произошло. Но вместо этого его повезли в городскую больницу, где Хабибу поставили капельницу. Я никого ни в чем не обвиняю, но это непрофессионально», — сказал Уайт.

По словам главы UFC, Нурмагомедов больше всех пострадал из-за сорванного боя с американцем Тони Фергюсоном. «Я знаю, как он хотел этого боя, как он шел к нему. Хабибу стоит задуматься о подготовке к поединку, о работе диетологов. При этом ему нужно что-то менять. Это однозначно. Такие жуткие сгонки веса — это опасно», — добавил Уайт.

Шоу UFC 209 состоялось в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта. Главным событием вечера должен был стать поединок за титул временного чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но встреча сорвалась из-за госпитализации россиянина перед взвешиванием. Причиной стала усиленная сгонка веса, в результате чего спортсмен почувствовал недомогание.