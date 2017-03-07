Менеджер Нурмагомедова рассказал о возвращении россиянина на ринг

Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абидель-Азиз заявил о возможном возвращении спортсмена на ринг в мае этого года на турнире UFC 211 в Далласе. Об этом сообщает Mmafighting.com.

Абидель-Азиз отметил, что боец не примет участия в турнире UFC 210, который пройдет в апреле в Баффало.

Менеджер также рассказал подробности произошедшей отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном. «Наши номера с Хабибом находились рядом. Я зашел к нему ночью и увидел, как он корчится от боли. Я запаниковал, очень хотел ему помочь. Сначала хотел вызвать 911, но потом понял, что сможем сами его отвезти. Когда мы тащили Хабиба к машине, он еле волочил ноги. Привезли его в первую попавшуюся больницу», — добавил представитель бойца.

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Нурмагомедов был госпитализирован вечером 2 марта из-за проблем, возникших во время сгонки веса. Бой россиянина и американца, запланированный на 5 марта, сорвался уже в третий раз.

В декабре 2015-го поединок был отменен из-за травмы Нурмагомедова, а в апреле 2016-го Фергюсон отказался от участия в турнире из-за проблем с легким.