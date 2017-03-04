UFC назвал сроки принятия решения о будущем Нурмагомедова

Решение о будущем российского бойца Хабиба Нурмагомедова, госпитализированного перед боем с американцем Тони Фергюсоном, будет принято в течение трех дней после завершения шоу UFC 209, которое пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе. Об этом рассказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, его слова приводит ТАСС.

«У него было сильнейшее обезвоживание организма. По поводу боя в UFC нам сказали такую вещь — они хотят завершить турнир, а после в течение трех дней нам дадут какой-либо ответ. Новостей и планов пока нет. UFC будет обдумывать ситуацию. Пока нет решения и у нас», — заявил Нурмагомедов-старший.

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Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой мог бы состояться, несмотря на госпитализацию россиянина. Он упрекнул команду Нурмагомедова в том, что они обратились в первую попавшуюся клинику Лас-Вегаса вместо связи с медицинской службой промоушена.

3 марта появилась информация о госпитализации 28-летнего россиянина из-за усиленной сгонки веса. Нурмагомедова выписали из больницы, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе отменили.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.