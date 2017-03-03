Названа причина госпитализации Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов попал в больницу перед боем за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Тони Фергюсоном из-за усиленной сгонки веса. Об этом сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Его слова приводит ТАСС.

«Это из-за тяжелой весогонки. Врачи приняли решение и запретили ему выступать. Сейчас он на ногах, все нормально», — сказал Нурмагомедов-старший.

Отмечается, что боец почувствовал себя плохо утром в сауне во время процесса сгонки веса, когда ему оставалось согнать около трех килограммов. Позднее он был доставлен в больницу с подозрением на камни в почках. Врачи рекомендовали не проводить бой.

Об отмене поединка Нурмагомедова с Фергюсоном стало известно в пятницу, 3 марта. Бой должен был пройти в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.