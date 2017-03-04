Менеджер Нурмагомедова извинился за отмену чемпионского боя с Фергюсоном

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, принес извинения американцу Тони Фергюсону и его команде за отмену боя за звание временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Слова менеджера приводит портал Мmafighting.com.

«Мне очень жаль Тони и его команду. Самое главное сейчас это здоровье Хабиба, в настоящее время он отдыхает в своем номере. Сейчас мы не думаем о том, что будет дальше. Я хочу искренне извиниться перед Тони, его командой, UFC и болельщиками. Мы все с нетерпением очень долго ждали этого боя», — сказал Абдель-Азиз.

Ранее в пятницу стало известно, что Нурмагомедов попал в больницу за сутки до боя с Фергюсоном из-за чрезмерно интенсивной сгонки веса.

Об отмене поединка Нурмагомедова с Фергюсоном стало известно в пятницу, 3 марта. Бой должен был пройти в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.