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16:58, 15 июля 2026Россия

В Госдуме назвали условие для исчезновения стран Прибалтики

Депутат Миронов: Прибалтика исчезнет, если продолжит зачистки русских людей
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Эстонцы, латыши, литовцы, а также их государства исчезнут, если власти стран Прибалтики продолжат осуществлять «зачистки» русских людей. Так о судьбе Эстонии, Латвии и Литвы высказался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с RT.

«Сегодня жертвами становятся ни в чем не повинные русские люди, которые всегда считали Прибалтику своей родиной, где они прожили всю жизнь. Жертвами станут те, кто считает себя коренными в Эстонии, Латвии и Литве», — указал Миронов.

По его словам, лидеры Евросоюза считают обычных литовцев, латышей и литовцев пушечным мясом и хотят их использовать в борьбе против России.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Латвии запретить русский язык в СМИ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение латвийских властей ввести ограничение на язык в медиа вызывает осуждение, поскольку «в правах поражается огромное количество жителей страны».

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