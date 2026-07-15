Депутат Миронов: Прибалтика исчезнет, если продолжит зачистки русских людей

Эстонцы, латыши, литовцы, а также их государства исчезнут, если власти стран Прибалтики продолжат осуществлять «зачистки» русских людей. Так о судьбе Эстонии, Латвии и Литвы высказался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с RT.

«Сегодня жертвами становятся ни в чем не повинные русские люди, которые всегда считали Прибалтику своей родиной, где они прожили всю жизнь. Жертвами станут те, кто считает себя коренными в Эстонии, Латвии и Литве», — указал Миронов.

По его словам, лидеры Евросоюза считают обычных литовцев, латышей и литовцев пушечным мясом и хотят их использовать в борьбе против России.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Латвии запретить русский язык в СМИ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение латвийских властей ввести ограничение на язык в медиа вызывает осуждение, поскольку «в правах поражается огромное количество жителей страны».