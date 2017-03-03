Нурмагомедов попал в больницу за сутки до боя с Фергюсоном в UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания перед боем с американцем Тони Фергюсоном в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов, передает ТАСС.

«Действительно, Хабиба забрали в больницу. Но до взвешивания еще три часа, может быть, все обойдется. Там либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Ждем информацию», — сказал Нурмагомедов-старший.

Сообщений об отмене поединка пока не было.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул временного чемпиона UFC должен пройти в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.

В активе Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках в профессиональной карьере. Фергюсон провел 25 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.