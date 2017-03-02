Отец Нурмагомедова рассказал о состоянии бойца перед поединком с Фергюсоном

Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал о состоянии сына перед поединком с американцем Тони Фергюсоном.

«В каком состоянии находится Хабиби? В отличном, просто отличном! Процесс подготовки проходит так, как положено. А психология у него всегда была развита на высоком уровне. Никаких проблем в этом плане у него никогда не возникало и, надеюсь, не возникнет», — сказал отец спортсмена.

Он добавил, что 28-летнего бойца не интересуют выпады оппонентов в СМИ. «Никакого внимания на слова Фергюсона и других своих соперников Хабиб не обращает. Это все игра, и он это понимает. Он сосредотачивается на оппоненте, когда закрывается клетка», — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. На кону будет стоять титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

В активе Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках в профессиональной карьере. Фергюсон провел 25 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.