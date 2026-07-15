Найден неожиданный способ борьбы с депрессией без лекарств

JAD: Горячая йога уменьшает симптомы депрессии

Горячая йога может заметно уменьшать симптомы депрессии, причем эффект усиливается с каждым дополнительным занятием. К такому выводу пришли ученые по итогам рандомизированного клинического исследования. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

В исследовании приняли участие 80 взрослых с умеренной или тяжелой депрессией. Участники в течение восьми недель посещали занятия горячей йогой продолжительностью 90 минут. Тренировки проходили в помещении, нагретом примерно до 40,5 градуса Цельсия. Добровольцам рекомендовали заниматься не менее двух раз в неделю.

Анализ показал прямую зависимость между числом тренировок и улучшением состояния. Каждое дополнительное занятие было связано со снижением выраженности депрессивных симптомов в среднем на 0,72 балла по клинической шкале.

В среднем за время программы показатель выраженности депрессии снизился на 13,38 балла. Эффект не зависел от возраста, пола, образования или приема антидепрессантов. Люди, уже получавшие медикаментозное лечение, реагировали на занятия примерно так же, как участники, не принимавшие препараты.

Предполагается, что горячая йога сочетает сразу несколько полезных воздействий: физическую нагрузку, дыхательные упражнения, концентрацию внимания и прогревание организма. Это может уменьшать зацикленность на негативных мыслях, улучшать реакцию нервной системы на стресс и влиять на процессы, связанные с регуляцией настроения.

Авторы подчеркивают, что горячую йогу пока нельзя считать доказанной заменой антидепрессантам или психотерапии. Кроме того, такой вид нагрузки подходит не всем и требует соблюдения мер безопасности, включая достаточное употребление воды.

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