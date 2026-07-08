Обнаружен простой способ улучшить психологическое состояние

BMJ Open: Средиземноморская диета повышает уровень психологического благополучия

Средиземноморская диета может приносить пользу не только физическому, но и психическому здоровью. Ученые выяснили, что у людей старше 50 лет, которые придерживаются такого рациона, выше уровень психологического благополучия. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

Исследователи проанализировали данные 3296 участников в возрасте от 50 до 90 лет. Добровольцы подробно рассказывали о своем питании, а затем проходили опросы, оценивающие психологическое благополучие. Ученые учитывали не только отсутствие депрессии, но и такие показатели, как чувство контроля над жизнью, независимость, удовольствие от повседневных дел, наличие жизненных целей, уровень энергии и оптимизм.

Анализ показал, что более высокая приверженность средиземноморской диете была связана с лучшим психологическим состоянием независимо от уровня дохода и наличия симптомов депрессии. Кроме того, во время пандемии COVID-19 эмоциональное благополучие участников в целом ухудшилось, однако у людей, придерживавшихся средиземноморского рациона, это снижение оказалось менее выраженным.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее полученные результаты показывают, что питание, богатое овощами, фруктами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, может поддерживать работу мозга и психическое здоровье за счет влияния на воспаление, стрессовые реакции организма и состояние кишечной микрофлоры.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета и DASH-рацион снижают риск рака у женщин.