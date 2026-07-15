Россиянам дали советы по экономии топлива

Эксперт Пархоменко назвал главным для экономии топлива равномерный разгон и торможение

Россиянам дали советы о том, как можно уменьшить расход топлива. Об этом рассказал генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, его слова приводит «Российская газета».

Он напомнил, что что главное — это равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения, по словам специалиста, должна составлять не более 90 километров в час. Пархоменко посоветовал также следить за тахометром. «Самый экономичный режим — это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч оборотов в минуту. Да, это не очень бодро. Но если надо сэкономить топливо — помогает», — отметил он.

Эксперт обратил внимание, что многие автомобилисты подолгу прогревают машины, но летом в этом нет необходимости. «Двигатели современные, электроника настроена. Завелись с утра, поехали. Но только без резких движений. Не надо, пока двигатель не прогрелся, резко ускоряться», — посоветовал он.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» технический специалист Rossko Константин Ершов рассказал о самых частых поломках из-за некачественного бензина. Он уточнил, что в первую очередь страдают топливные форсунки: из-за примесей и смол образуются отложения, из-за этого может нарушиться работа двигателя.