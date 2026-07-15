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10:19, 15 июля 2026АвтоЭксклюзив

Водителям назвали самую частую поломку из-за некачественного бензина

Автоэксперт Ершов: Топливные форсунки чаще всего страдают из-за некачественного бензина
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Топливные форсунки страдают из-за некачественного бензина в первую очередь — примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут полностью забить детали, что проявляется в нестабильной работе двигателя, заявил технический специалист ROSSKO Константин Ершов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Чаще всего из-за некачественного бензина страдают топливные форсунки: содержащиеся в топливе примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут частично или полностью забить форсунки. Обычно это проявляется так: двигатель работает неровно и "троит", ухудшается запуск, снижается тяга, растет расход топлива, появляются рывки при разгоне», — отметил Ершов.

Эксперт отметил, что плохой бензин также быстро загрязняет свечи зажигания, а при длительной эксплуатации может вывести из строя топливный насос и катализатор.

«В наиболее тяжелых случаях возможны детонация и ускоренный износ деталей цилиндро-поршневой группы», — добавил Ершов.

Ранее россиянам рассказали, что существует ряд характерных признаков, которые с высокой долей вероятности указывают на низкое качество топлива. Прежде всего следует обратить внимание на цвет и прозрачность.

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